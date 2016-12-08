Агентство США по международному развитию USAID удвоило бюджет техпомощи в Украине

Агентство США по международному развитию USAID удвоило бюджет технической помощи в Украине, в том числе в области финансового сектора, по сравнению с предыдущим годом.

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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на слова регионального директора USAID в Украине, Беларуси и Молдове Сьюзан Фриц в ходе встречи с главой НБУ Валерией Гонтаревой.

«Общий бюджет программы FST составляет 23,2 млн долл. до 2020 года. Это дает нам еще больше возможностей поддерживать реформу финансового сектора в Украине в этот важный момент», - отметила Сьюзан Фриц.

Также стороны обсудили повестку дня реформы финансового сектора и текущие проекты технической помощи USAID в Украине для Национального банка, включая новый банковский надзор, новый веб-сайт НБУ, проект cashless-экономики, финансовую грамотность, а также новые проекты кредитных гарантий, регулирование высокотехнологичного рынка и небанковского финансового сектора, поддержку кредитных союзов.

В ходе встречи глава НБУ отметила, что USAID является одним из основных международных доноров реформы финансового сектора и поблагодарила за постоянную поддержку Национального банка в многочисленных программах.

В свою очередь, Сьюзан Фриц заверила Валерию Гонтареву в поддержке реформы финансового сектора. Стороны подтвердили стремление продолжать и наращивать сотрудничество для обеспечения макрофинансовой стабильности в Украине.