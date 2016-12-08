НАБУ уже вернуло в госбюджет более 100 миллионов гривень – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже вернуло в государственный бюджет более 100 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким в Киеве.

«На сегодняшний день переданы в суд для рассмотрения по существу 44 уголовных производства. Уже по этим производствам возмещены убытки государственных предприятий на сумму более 100 млн гривень», - сказал Сытник.

По его словам, удалось предотвратить хищение около 580 млн гривень по тем делам, которые расследуются. «Сумма установленных убытков по тем производством, которые сейчас направлены в суд, которые сейчас находятся в производстве, составляет 2 млрд гривень. На сегодняшний день наложен арест на более 430 млн гривень, 80 млн долларов США, 7 млн евро, также арестовано большое количество движимого и недвижимого имущества по тем производствам, которые расследуются», - отметил Сытник.