ПриватБанк стал "Банком 2016 года" в рейтинге лучших мировых банков The Banker

7 декабря в Лондоне редакция журнала The Banker назвала победителей 17 ежегодной премии “Банк года 2016”. Как сообщил главный редактор журнала Брайн Кеплен, банками года стали банки, стратегии развития которых позволили добиться эффективных финансовых показателей в сложных конкурентных и экономических условиях. В Украине “Банком года 2016” признан ПриватБанк, который по мнению ведущих финансовых экспертов смог не только адаптироваться к условиям военных действий и экономической нестабильности, но и выступить инициатором программы возрождения экономики за счет стимулирования развития малого бизнеса.

“Украинская банковская система в этом году столкнулась с непростыми вызовами - почти двукратным падением ВВП страны в долларовом выражении и сокращением на 42% ​кредитного портфеля банков, - отмечается в редакционной статье The Banker. - Вторая сторона падения объемов промышленного производства - лавинообразный рост уровня безработицы и отток квалифицированной рабочей силы, и ПриватБанк предложил рынку реализацию программы, которая позволит обеспечить рост экономики за счет малого бизнеса”.

По данным экспертов журнала, ПриватБанк в 2016 году стал одним из немногих банков в Украине, который продолжил поддержку бизнеса через механизмы финансирования предпринимателей и самозанятых лиц, как банковского, так и с помощью платформы краундлендинга. Также Приватбанк видит перспективы поддержки малого и среднего бизнеса через прoграммы oбучения, информациoнной и кoнсультационной поддержки, aдaптации передовых цифровых технологий.

“Мы планируем в этом и следующем году помочь малому бизнесу создать в стране более 1 миллиона новых рaбочих мест, в том числе, за счет активного внедрения программы снижения стоимости кредитов предпринимателям через программы компенсации процентов за счет местных бюджетoв, - отметил председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Сегодня с помощью сервиса “КУБ” предприниматели уже создали в Украине 81 242 новых рабочих места в малом бизнесе”.

Эксперты ведущего журнала финансовой индустрии The Banker (входит в группу The Financial Times) уже 17 год подряд определяют «Банк года» среди финансово-кредитных организаций 149 стран мира. В этом году на престижную награду претендовало более 540 банков мира. Все банки оценивались по группе критериев, среди которых как качественные показатели (прибыльность, качество активов и финансовая устойчивость), так и количественные (крупные привлечения капитала, сделки M&A, внедрение новых технологий, продуктов или бизнес направлений).