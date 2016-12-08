Следующий год будет тяжелым для банков развивающихся стран - Fitch

Кредитные рейтинги банков развивающихся стран будут находиться под давлением в 2017 году, даже несмотря на ускорение роста экономик этих стран, сообщает Росбалт со ссылкой на обзор Fitch Ratings.

"Как прогнозирует международное рейтинговое агентство, темпы роста ВВП развивающихся стран ускорятся до 4,8% в 2017 году по сравнению с 4,2% в текущем году, однако это все равно будет ниже чем среднее значение за последние несколько лет. Более того, высокая волатильность на валютных рынках этих стран, которая может вылиться в очередную девальвацию, а также возросшие политические риски будут оказывать давление на рейтинги", - говорится в сообщении.

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Аналитики Fitch отмечают, что около 33% всех банков в развивающихся странах по итогам III квартала 2016 года обладали "негативным" прогнозом изменения рейтингов против 22% на конец 2015 года. Речь идет почти о всех банках Турции, Бразилии, Саудовской Аравии и Колумбии.

"Ключевыми рисками для банковского сектора развивающихся стран являются возможная напряженность в торговых отношениях США и Китая, рост курса доллара и стоимости заимствований в США", - подчеркивает издание.

Между тем, аналитики агентства отмечают, что банкам пока в целом удалось сдержать ухудшение качества активов, и ожидается, что в дальнейшем число негативных рейтинговых действий в секторе будет умеренным.