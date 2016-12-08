Гривня укрепилась сразу на 21 копейку - до 25,79 за доллар
13:16, 08 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8125/27,8557 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,75/25,79 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8125/27,8557 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4061/0,4071 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7709 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 199 сделок на сумму 176,14 миллиона долларов.
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