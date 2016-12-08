Рада приняла за основу антикоррупционные изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий ряд изменений, которые минимизируют риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшат инвестиционный климат в Украине.

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За соответствующий законопроект №5368 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине) проголосовали 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты также поддержали подготовку указанного законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре, за данное решение проголосовали 233 депутата.

«Антикоррупционный законопроект 5368 - это не косметическая реформа – это решение основных проблем бизнеса, и это утверждение самого бизнеса. Все основные, бизнес-ассоциации, бизнес омбудсмен и эксперты неоднократно публично высказывали поддержку законопроекту. Антикоррупционный законопроект – это фундамент реформы ГФС», - сказал, представляя законопроект, министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, законопроект избавляет ГФС от инструментов для системной коррупции и уменьшает давление на бизнес, значительно упрощает администрирование налогов и делает его более прозрачным

«Теперь вести бизнес и платить налоги станет легче», - отметил Данилюк.

В частности, базы данных будут переданы на администрирование в Министерство финансов, будет введен полноценный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, будет внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, будут внедрены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде передать администрирование всех баз данных Государственной фискальной службы Министерству финансов, создать Финансовую полицию и внедрить публичный реестр возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Помимо этого, проект предполагает внедрение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС, согласно которому, орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, будет в автоматическом режиме перечислять средства, подлежащие возмещению из бюджета.

Также проектом вносится ряд уточнений в части трансфертного ценообразования, налога на прибыль, НДС, налога на доходы физических лиц, единого налога, акцизного сбора, платы за землю, ренты за использование воды и недр, а также в части налогообложения на временно оккупированной территории.