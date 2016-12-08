Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку на прежнем уровне 14% годовых после того, как регулятор снижал учетную ставку шесть месяцев подряд. Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых», - говорится в сообщении регулятора.

По информации НБУ, решение обусловлено необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 28 октября снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 14% годовых, при этом регулятор принял решение снизить ставку шестой месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в октябре в годовом выражении, к октябрю 2015 года, ускорилась до 12,4% с 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.