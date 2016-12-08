У Гонтаревой назвали основные риски для ценовой стабильности

Национальный банк Украины отмечает риски для ценовой стабильности в результате повышения минимальной заработной платы, политической напряженности и высокой вероятности задержки очередного транша Международного валютного фонда.

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«С момента предыдущего решения по монетарной политике выросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, которые вынуждают Национальный банк более сдержанно осуществлять смягчение монетарной политики», - сообщили в НБУ.

Прежде всего, как отметил регулятор, риски обусловлены резким повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн, что сможет добавить к показателю инфляции следующего года около 1 п.п.

Кроме того, среди рисков для ценовой стабильности регулятор отметил рост политической напряженности и высокую вероятность задержки официального финансирования от Международного валютного фонда из-за медленных темпов реформ.