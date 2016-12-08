Транша МВФ до конца года не будет: Нацбанк ожидает денег в начале следующего

Национальный банк Украины надеется, что Cовет директоров Международного валютного фонда проведет очередное заседание в начале следующего года, в результате чего получение очередного транша кредита фонда также возможно в начале года.

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Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

«Мы не получим этот транш в этом году, но мы надеемся, что в начале следующего года мы увидим заседание Cовета директоров, и транш поступит в январе-феврале. Я не могу точно сказать, но мы надеемся, что в начале следующего года», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.