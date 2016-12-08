В Нацбанке говорят, что повышение "минималки" может увеличить рост ВВП

Национальный банк Украины допускает в результате повышения минимальной зарплаты дополнительный рост ВВП страны в 2017 году на 0,5 п.п. – до 3% за год, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

По его словам, регулятор также анализировал влияние решения правительства о повышении минимальной заработной платы на экономику и допускает, что это решение добавит к показателю инфляции в следующем году 1 п.п., к показателю роста ВВП (2,5%) - 0,5 п.п.

Читайте такжеУ Гонтаревой назвали основные риски для ценовой стабильности

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тысячи гривень.

На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 миллиарда гривень, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов, в том числе о повышении минимальной заработной платы (5130), корректировке Бюджетного и Налогового кодексов (5131 и 5132), а также о спецконфискации (5142).