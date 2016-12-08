Рада приняла за основу проект закона о передаче Минфину администрирования таможенной информации

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и средств их обеспечения, предполагающий передачу Министерству финансов возможности управлять таможенными базами данных, а также отменяющий уплату ввозной пошлины при импорте ниток для изготовления кевларовых касок и бронежилетов для участников АТО.

За соответствующее решение по законопроекту №5369 проголосовали 228 народных депутатов при необходимых 226.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного документа обеспечит разграничение прав владения, администрирования и пользования информационными, телекоммуникационными и информационно-телекоммуникационными системами и средствами их обеспечения между различными центральными органами исполнительной власти, создаст условия для защиты информации, предотвратит несанкционированное изменение, добавление или удаление, копирование и распространение конфиденциальной информации.

Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что проект закона является частью антикоррупционных изменений в системе Государственной фискальной службы и тесно связан с принятыми в первом чтении изменениями в Налоговый кодекс.

"Кроме того, законопроект отменяет уплату ввозной пошлины для ниток для изготовления кевларовых касок и бронежилетов для участников АТО", - отметил министр.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркнула, что проект закона должен быть принят как закон. Но в дальнейшем, отметила Южанина, он потребует доработки нескольких пунктов, не касающихся контроля баз данных, но внесенных парламентариями в виде дополнений к законопроекту. Эти пункты, в частности, оговаривают организацию беспошлинной торговли в аэропортах в зонах выхода, а также предоставление льгот ряду предприятий космической отрасли.

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В ходе обсуждения документа парламентарии выразили согласие с положениями законопроекта, позволяющими контролировать базы данных на уровне Министерства финансов, однако остальные предложения, по требованию парламентариев, должны быть уточнены и детально обсуждены. Поскольку компромисс в зале по дополнениям в законопроект не был найден, глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил законопроект на голосование за основу в правительственной редакции - без поправок парламентариев.

"Если мы не проголосуем этот документ, его нужно будет отклонить. У меня другого варианта не будет", - сказал Парубий, призывая парламентариев принять законопроект и не создавать риски для срыва бюджетного процесса.

Ранее Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, минимизирующих риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающих инвестиционный климат в Украине. Как подчеркивал министр финансов Украины Александр Данилюк, законопроект - это не "косметическая реформа", а решение основных проблем бизнеса. Ключевыми нормами законопроекта являются передача на администрирование в Министерство финансов баз данных налоговой службы, введение полноценного кабинета плательщика налогов, внедрение единого реестра налоговых консультаций на сайте ГФС, внедрение налоговых каникул для малого бизнеса, создание публичного реестра возмещения НДС вместо существующих двух.