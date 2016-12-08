Гройсман поставил задачу: удвоить рост ВВП за счет увеличения притока инвестиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил органам власти задачу удвоить рост экономики Украины и одновременно увеличить объем прямых инвестиций в страну как залога экономического развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом глава Кабмина сказал в ходе встречи с главами объединенных территориальных общин Тернопольской области.

"Правительство в бюджете на 2017 год рассчитывает на экономический рост до 3%. Это недостаточно, этот результат нужно удвоить, но для этого нужны инвестиции и нормальный климат в Украине", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

В этой связи он подчеркнул, что власти в Киеве и на местах должны научиться уважать предпринимателя, который вкладывает в экономику средства и создает рабочие места, поскольку именно предприниматели и инвесторы могут обеспечить развитие государства.

"Мы должны ценить каждого предпринимателя, который инвестирует хотя бы гривню в украинскую экономику, - сказал Гройсман - Нужно предоставить качественный сервис как гражданам, так и тем, кто инвестирует в экономику. Каждый глава администрации, глава райсовета, налоговик, таможенник, контролер должны склонить голову перед работающим человеком. Органы государственной власти или местного самоуправления, обращаюсь к вам с просьбой: мы должны склонить голову перед теми, кто инвестирует в Украину, создает рабочие места. Мы должны сделать для них качественные условия, чтобы создавали не одно, а пять рабочих мест. И так мы получим рост экономики и повышение уровня жизни людей".

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Ранее Гройсман отмечал, что возрождение украинской промышленности, в том числе за счет притока инвестиций, является ключевым фактором развития украинской экономики, а сильная экономика позволит стране отказаться от внешней финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, Кабмин прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3% и рост прямых иностранных инвестиций до 3-5 миллиардов долларов. Вместе с тем, в 2017 году ключевым источником внешних вливаний останутся кредиты международных финансовых организаций и транши макрофинансовой помощи от правительств стран "Большой семерки". В частности, только по линии Международного валютного фонда Украина рассчитывает получить порядка 5,3 миллиарда долларов кредитов.