Активы ликвидируемого банка "Хрещатик" оценили в 2,7 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц своим решением от 1 декабря утвердил ликвидационную массу банка "Хрещатик" оценочной стоимостью 2,65 миллиарда гривень.

Согласно сообщению пресс-службы фонда, балансовая стоимость ликвидационной массы без учета резервов и переоценки, превысила 8,13 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.