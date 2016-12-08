Нацбанк сохранил прогноз инфляции на уровне 12% годовых

Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз уровня потребительской инфляции на конец текущего года – около 12% годовых.

"На конец года потребительская инфляция с высокой вероятностью будет на уровне цели Национального банка – около 12%", - сообщили в НБУ.

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Также регулятор оставил без изменений прогнозы по инфляции на 2017 и 2018 годы – на уровне 8% плюс/минус 2 п.п. и 6% плюс/минус 2 п.п. соответственно.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 14% годовых", - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку на прежнем уровне 14% годовых после того, как регулятор снижал ее шесть месяцев подряд.

Инфляция в Украине в октябре в годовом выражении, к октябрю 2015 года, ускорилась до 12,4% с 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.