Годовая инфляция в Украине замедлилась до 12,1%

Инфляция (рост потребительских цен) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении, к ноябрю 2015 года, инфляция в ноябре 2016 года замедлилась до 12,1% с 12,4%, зафиксированных месяцем ранее.

В сообщении Госстата отмечается, что с начала года, в январе-ноябре, потребительские цены в Украине выросли на 11,4%.

Согласно приведенным данным, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 22%, молоко – на 7,3%, масло – на 6,6%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 88,2%, электроэнергия – на 60%, природный газ – на 42%.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, по сравнению с октябрем 2015 года - до 12,4%.

Национальный банк Украины прогнозировал замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.