МВФ не определился с датой заседания Совета директоров по Украине - представитель Фонда

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не определился пока с датой заседания по Украине и не исключает, что обсуждение программы реформ и, как следствие, принятие решения о выделении нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1,3 миллиарда долларов может состояться уже в новом году.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

"В ноябре в Киеве работала миссия Фонда, она провела весьма конструктивные дискуссии с властями. Мы констатируем значительный прогресс, который уже сделан. Но мы понимаем, что нужно какое-то время для выполнения поставленных задач. В их числе - принятие бюджета на 2017 год, поддержание макроэкономической стабильности, преодоление коррупции. Дискуссии по всем этим вопросам продолжатся и далее, - сказал Райс. - Вместе с тем, у нас нет пока четкой даты заседания Совета директоров по Украине".

При этом отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, возможно ли технически подготовить заседание Совета по Украине до конца года, Райс отметил: "Не уверен".

Читайте такжеПоследняя миссия МВФ свидетельствует о печальном проигрыше официального Киева - Atlantic Council

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы. Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

В Министерстве финансов Украины рассчитывали, что МВФ сможет обсудить вопрос реформ в Украине до конца года.