Гривня укрепилась на межбанке до 25,78 за доллар

В четверг, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,74/25,78 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3693/27,4092 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7725 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 339,92 миллиона долларов.