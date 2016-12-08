Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,77 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2577,2490 (8 декабря – 2602,0104)

100 EUR – 2773,6354 (8 декабря – 2791,9572)

10 RUR – 4,0657 (8 декабря – 4,0713)

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,74/25,78 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3693/27,4092 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7725 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 339,92 миллиона долларов.