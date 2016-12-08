Президент подписал закон о потребительском кредитовании

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1734-VIII "О потребительском кредитовании", которым определяются общие правовые и организационные основы потребительского кредитования в Украине, регулируются отношения между кредитодателем, кредитными посредниками и потребителями при предоставлении услуг потребительского кредитования, сообщила пресс-служба президента.

Согласно сообщению, документ совершенствует действующее законодательство в сфере потребительского кредитования путем комплексного регулирования соответствующих отношений, что должно обеспечить развитие цивилизованного рынка в этой сфере. Кроме того, документ обезопасит потребителей финансовых услуг от рисков нарушения их прав благодаря предоставлению им полной и прозрачной информации для принятия решения, установлению ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

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Закон также обеспечит надежность банковской и финансовой системы через невозможность выдачи кредитов потребителям с ненадлежащей кредитоспособностью, создаст действенную систему защиты прав потребителей финансовых услуг через урегулирование вопросов полномочий государственных органов. Он создает такой механизм потребительского кредитования, который обеспечит защиту прав и законных интересов как потребителей, так и кредитодателей, надлежащую конкурентную среду на рынках финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательную проверку кредитной организацией кредитоспособности заемщика, обязательное информирование заемщика об эффективной процентной ставке, а также изменение очередности погашения частей кредита в случае его просрочки.