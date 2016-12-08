Конгресс США увеличил помощь в сфере безопасности Украине до 350 миллионов долларов

Как сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook, Сенат США вслед за Палатой представителей подавляющим большинством голосов одобрил «Бюджет США на 2017 г. на нужды национальной обороны».

«Сумма средств, которую предполагается выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до 350 млн долл. США из заложенных в аналогичном документе на 2016 г. 300 млн долл. США», - говорится в сообщении.

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Перечень видов помощи расширен путем включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

С целью вступления в силу закон должен быть подписан президентом США.

«Признательны Конгрессу США за бипалатную и бипартийную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией», - подчеркнули в посольстве.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США официально представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей текст проекта закона о “Бюджете США на 2017 г. на нужды национальной обороны”.

"Сумма средств, которую американские законодатели предлагают выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до 350 млн. долл. США из заложенных в аналогичном документе на 2016 г. 300 млн. долл. США", - говорится в сообщении.