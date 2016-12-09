ЕЦБ прогнозирует постепенный рост инфляции в Еврозоне в следующие несколько лет

Прогноз инфляции и роста валового внутреннего продукта (ВВП) ЕЦБ оставил почти неизменным, передает Deutsche Welle.

Так, центробанк рассчитывает, что инфляция в течение следующих трех лет будет постепенно расти - с 0,2 процента в 2016 году до 1,7 процента в 2019 году. При этом, по сравнению с предыдущим прогнозом, который был представлен ЕЦБ в сентябре, теперь он повысил прогноз инфляции на 2017 и 2018 годы на 0,1 процента - до 1,3 и 1,5 процента соответственно.

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Впрочем, этот оптимистичный прогноз инфляции все еще ниже 2 процентов - цели, которую ЕЦБ безуспешно пытается достичь на протяжении последних нескольких лет. Именно поэтому ЕЦБ в четверг также решил продлить до конца 2017 года свою программу количественного смягчения (QE), в рамках которой ежемесячно покупать государственные облигации на уровне 80 миллиардов евро в месяц.

Однако с апреля 2017 года Европейский центробанк планирует уменьшить объемы покупки гособлигаций до 60 миллиардов евро в месяц. Ранее предполагалось, что программа продлится до марта 2017 года, однако ЕЦБ отмечал, что в случае необходимости она будет продлена.

ЕЦБ также оставил без изменений прогноз роста ВВП для Еврозоны - по 1,7 процента для 2016-2017 годов и 1,6 процента для 2018-2019 годов. Здесь изменения по сравнению с сентябрьским прогнозом, коснулись лишь прогноза на 2017 год - он увеличился на 0,1 процента.