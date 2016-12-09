Китай резко ослабил курс юаня доллару

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу на фоне укрепления доллара после решения ЕЦБ по монетарной политике резко ослабил курс юаня сразу на 0,35%, что стало самым резким падением за с 21 октября, сообщает Прайм.

"В пятницу китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8972, что на 241 пункт выше фиксинга четверга, когда курс составлял 6,8731", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с середины ноября курс юаня к доллару несколько раз обновлял исторические минимумы с 2008 года. После этого китайский регулятор провел серию укреплений национальной валюты.

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"Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней", - подчеркивает издание.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.

После первой волны эксперты утверждали, что ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Премьер Ли Кэцян, глава регулятора Чжоу Сяочуань и другие официальные лица опровергали эти заявления.