Ющенко прогнозирует в 2008 г. инфляцию в 23%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует на конец года инфляцию на уровне 23%.

Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу «1+1».

По словам Президента, по итогам этого года инфляция ожидается в пределах 23%, а по оптовым товарам – 27-30%.

В.ЮЩЕНКО прибавил, что в целом страну ожидает снижения инфляционных процессов, однако оно не будет настолько существенным, чтобы получить тот показатель, который был заложен в проекте бюджета.

Справка УНИАН. В Украине в октябре к сентябрю 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,7%, в октябре т.г. к октябрю 2007 года инфляция составила 23,2%.

С начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%. Индекс потребительских цен за январь-октябрь 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 25,8%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.