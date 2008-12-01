Ющенко считает, что госбюджет-2008 будет выполнен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешний государственный бюджет будет выполнен.

Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу «1+1».

«Очевидно, в целом за год мы бюджет выполним», – сказал Президент.

Он отметил, что на сегодня перевыполнение бюджета составляет 106%.

Вместе с тем глава государства опять раскритиковал правительство за популистскую политику бюджетных расходов. Н«е нужно искать аргумента во внешних кризисах, кризис был во внутреннем управлении», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также высказал пожелание, чтобы госбюджет на следующий год был бездефицитным.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена в том, что по итогам 2008 года Государственный бюджет Украины будет перевыполнен.

“Несмотря на мировой кризис, в этом году Государственный бюджет будет перевыполнен, что позволит провести все расходы, которые запланированы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она сообщила, что сегодня наблюдается перевыполнение по сбору основных налогов.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет-2008 будет перевыполнен “по инерции”, благодаря позитивной динамики экономического развития первой половины 2008 года.

Такого же мнения и министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК. Вместе с тем он отметил, что на сегодня наблюдаются негативные тенденции в части сокращения сборов налоговых платежей в бюджет, что может привести к невыполнению Госбюджета по итогам ноября-декабря. «Первый месяц (ноябрь) по доходам в бюджет не будет выполнен… Это мы уже знаем, в декабре тоже», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Справка УНИАН. По данным Государственного казначейства Украины, в общий фонд Государственного бюджета в январе-октябре 2008 г. поступило 150 млрд. грн., что на 153,8%, или на 52,4 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, плановые показатели за 10 месяцев 2008 г. перевыполнены на 6,5%, дополнительно в бюджет поступило почти 9,1 млрд. грн.

В течение октября т.г. в общий фонд госбюджета поступило 15,6 млрд. грн. доходов, что составляет 145,8% к соответствующему показателю 2007 г. Плановый показатель октября 2008 г. перевыполнен на 0,4%.

Изменениями в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которые были приняты в сентябре и вступили в действие в октябре 2008 г., увеличен годовой план доходной части бюджета на 1,8 млрд. грн.