Решение о повышении "минималки" в Украине является своевременным - министр соцполитики

Решение о повышении минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2017 года до 3,2 тысячи гривень является своевременным, поскольку по уровню оплаты труда наша страна занимает последнее место среди европейских стран.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в Верховной Раде Украины.

"По уровню зарплаты Украина занимает позорное последнее место в Европе, куда мы все так стремимся. А среди стран бывшего СССР мы опережаем только Таджикистан", - сказал министр.

Он подчеркнул, что оснований для повышения минимальной заработной платы было более чем достаточно. "В 2014 году соотношение минимальной заработной платы и размера фактического прожиточного минимума в Украине составляло 88,5%. В декабре 2016 года оно не достигает и 50%", - добавил Рева, отмечая, что индекс потребительских цен в Украине за 3 года вырос в 3 раза, а минимальная зарплата - только на 31%.

Также министр сообщил, что зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 50%. "Для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы в проекте государственного бюджета Украины на 2017 год, который вы будет рассматривать в ближайшее время, предусмотрены дополнительные средства по сравнению с 2016 годом на повышение зарплат в сумме 40 миллиардов гривень", - сказал он.

По словам Ревы, опасения о значительном ускорении инфляции в результате повышения зарплат преувеличены, поскольку, по прогнозным оценкам Национального банка Украины, возможное влияние этого шага на показатель инфляции в следующем году составит до 1 п.п.

Кроме того, как отметил министр, повышение минималки будет способствовать снижению показателя теневой занятости, при этом принятый закон дает полномочия местным органам власти контролировать теневую занятость.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тысячи гривень.

Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов, в том числе о повышении минимальной заработной платы (5130), корректировке Бюджетного и Налогового кодексов (5131 и 5132), а также о спецконфискации (5142).