Инфляция в зоне евро в ноябре уменьшится до 2,1%

Согласно предварительным данным, годовая инфляция в ноябре 2008 года (ноябрь-2008 до ноября-2007) в зоне евро будет составлять 2,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре 2008 года годовая инфляция в еврозоне составила 3,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,7%.

В зону евро с января 2008 года входят 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия прогнозирует, что в 2008 году годовая инфляция в ЕС-27 будет составлять 3,6%.