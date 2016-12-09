Базовая инфляция в ноябре замедлилась до 0,5%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к ноябрю 2015 года, базовая инфляция в ноябре 2016 года замедлилась до 6,2% после 6,5%, зафиксированных месяцем ранее.

К декабрю 2015 года базовая инфляция в ноябре составила 5,8%, за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 11,5%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.