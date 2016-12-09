Премьер призвал Раду поскорее принять проект закона о спецконфискации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинский парламент как можно скорее принять проект закона о спецконфискации средств, украденных окружением экс-президента Януковича в объеме порядка 1,5 миллиарда долларов.

Об этом глава правительства сказал в ходе выступления в парламенте.

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Гройсман напомнил, что средства найдены и арестованы, но вернуть их в бюджет не представляется возможным, поскольку для этого нет законодательной основы.

"Я считаю, что дело чести парламента и правительства вернуть средства в госбюджет. Деньги должны служить Украине и украинцам", - сказал Гройсман.

Он назвал недопустимым заявления некоторых политиков, нежелающих голосовать за законопроект из-за якобы имеющихся в нем коррупционных составляющих.

"Если парламент считает, что в законопроект должны быть внесены изменения или дополнения - мы не против. Но нам нужно проголосовать закон и вернуть деньги в бюджет", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада Украины в очередной раз отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

Вопрос возвращения конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда долларов. На тот момент премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако они так и не были возвращены.

В середине сентября текущего года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, новый премьер - Владимир Гройсман - отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут.

Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.