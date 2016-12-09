Украинцы в ноябре продали валюты на $21 миллион больше, чем купили
Банки продали населению 116,4 миллиона долларов, купили – 137,7 миллиона долларов.
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в ноябре составила 21,3 миллиона долларов, что в 5 раз ниже показателя чистой продажи за предыдущий месяц.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в ноябре банки продали наличную валюту населению на 116,4 миллиона долларов, купили – на 137,7 миллиона долларов.
Согласно приведенным данным, чистая продажа наличной валюты населением с начала года, в январе-ноябре, составила 2,442 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в октябре составила 113,9 миллиона долларов, в январе-октябре - 2,421 миллиарда долларов.