Украинцы в ноябре продали валюты на $21 миллион больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в ноябре составила 21,3 миллиона долларов, что в 5 раз ниже показателя чистой продажи за предыдущий месяц.

Читайте такжеКоличество обменников в Украине с начала года выросло в 1,5 раза

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в ноябре банки продали наличную валюту населению на 116,4 миллиона долларов, купили – на 137,7 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, чистая продажа наличной валюты населением с начала года, в январе-ноябре, составила 2,442 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в октябре составила 113,9 миллиона долларов, в январе-октябре - 2,421 миллиарда долларов.