Сбербанк РФ повысил ставки по вкладам на 1-2,5%
10:21, 01 декабря 2008Финансы
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В октябре отток с депозитов составил 95 млрд. руб.
Крупнейший российский банк - Сбербанк - повысил с 1 декабря ставки по вкладам физических лиц в рублях на 1,0-2,5 процентных пункта, сообщает k2kapital.
Ставка по "депозиту Сбербанка" на 1 год и 1 месяц теперь составляет от 9,75% до 10,25% годовых.
28 ноября директор управления стратегического развития Сбербанка Дмитрий Тарасов говорил, что банк не исключает повышения ставок по вкладам и рассчитывает на традиционный декабрьский приток депозитов, который компенсирует отток октября.
На прошлой неделе стало известно, что отток вкладов в Сбербанке, на который приходится чуть больше половины всех депозитов граждан, в октябре составил более 3% от общего объема или около 95 млрд. рублей.
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