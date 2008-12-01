Сбербанк РФ повысил ставки по вкладам на 1-2,5%

Крупнейший российский банк - Сбербанк - повысил с 1 декабря ставки по вкладам физических лиц в рублях на 1,0-2,5 процентных пункта, сообщает k2kapital.

Ставка по "депозиту Сбербанка" на 1 год и 1 месяц теперь составляет от 9,75% до 10,25% годовых.

28 ноября директор управления стратегического развития Сбербанка Дмитрий Тарасов говорил, что банк не исключает повышения ставок по вкладам и рассчитывает на традиционный декабрьский приток депозитов, который компенсирует отток октября.

На прошлой неделе стало известно, что отток вкладов в Сбербанке, на который приходится чуть больше половины всех депозитов граждан, в октябре составил более 3% от общего объема или около 95 млрд. рублей.