Количество работающих в Украине банков в ноябре сократилось до 98 - НБУ
Всего с начала года количество работающих банков в Украине сократилось на 19 финучреждений.
Количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, на 1 декабря составило 98, что на 2 финучреждения меньше, чем на 1 ноября.
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Как говорится в материалах Национального банка Украины, переданных УНИАН, количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за ноябрь не изменилось и составляет 40 финучреждений.
По данным регулятора, с начала года, в январе-ноябре, количество работающих банков в Украине сократилось на 19 финучреждений.
Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.