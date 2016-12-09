Количество работающих в Украине банков в ноябре сократилось до 98 - НБУ

Количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, на 1 декабря составило 98, что на 2 финучреждения меньше, чем на 1 ноября.

Читайте такжеТреть украинских банков с начала года получили убыток

Как говорится в материалах Национального банка Украины, переданных УНИАН, количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за ноябрь не изменилось и составляет 40 финучреждений.

По данным регулятора, с начала года, в январе-ноябре, количество работающих банков в Украине сократилось на 19 финучреждений.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.