1 декабря 2008 г.

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Брифинг первого заместителя начальника Главного пассажирского управления «Укрзалізниці»Александра Иванько: «Обеспечение пассажирских перевозок во время Новогодних и Рождественских праздников».

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Брифинг министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой о выплате социальной помощи пострадавшим от наводнения в Западной Украине.

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Под председательством премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с участием с представителей отрасли дорожного строительства состоится обсуждение инфраструктурных проектов развития сети дорог.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» на тему: «О срочных мероприятиях спасения экономики (эксперты рынка лизинга)» Участники пресс-конференции обратятся с открытым письмом к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде, Национальному банку Украины с предложениями относительно экономической ситуации в Украине. Участники: Марина Мурга, исполнительный директор Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей»; Роман Иваненко, ген.директор компании «Евро Лизинг»; Татьяна Саусь, ген.директор компании «Ласка Лизинг», Александр Кощеев, исполнительный директор компании «Илта Лизинг».

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция администратора домена .UA Дмитрия Кохманюка, посвященная 16-летию создания украинского домена в Интернете. Будут освещены итоги развития украинского домена, роль и место Украины в мировой доменной системе, а также основные направления развития домена .UA. Дмитрий Кохманюк ответит на вопросы, касающиеся различных сторон функционирования национальной доменной системы, а также основных мировых тенденций в этой области.

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Пресс-конференция независимого эксперта Александра Нарбута на тему: «Проблемы и вызовы украинской газо-энергетической сферы: способна ли власть и НАК «Нефтегаз» с ними справиться?».

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Возле Национального банка состоится акция: «НБУ пытается оставить 9 тысяч людей без работы». Примут участие около 500 кассиров обменных пунктов Киева. Во время акции обменные пункты валют будут закрыты.

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Круглый стол на тему: «Как преодолеть влияние международного финансового кризиса: поиски адекватной экономической политики». Организаторы: Институт экономических исследований и политических консультаций, Дипломатическая Академия при МИД Украины, Международная торговая палата и аналитически-совещательный центр Голубой ленты. Участники: Борис Гуменюк, ректор Дипломатической Академии при МИД Украины; Роберт Кирхнер, Немецкая консультативная группа из экономических реформ в Украине; Марчин Свенчицки, директор аналитическо-совещательного центра Голубой ленты Владимир Щелкунов, президент УНКМТП.

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Пресс-конференция: «О государственной поддержке торговой отрасли и состоянии импорта бытовой техники в условиях финансово-экономического кризиса». Участники: Игорь Баленко, президент Украинской торговой ассоциации, председатель наблюдательного Совета ЗАО «Фуршет»; Олег Шандар, председатель наблюдательного совета ЗАО «Новая линия»; Владислав Нечай, председатель Совета Директоров группы предприятий «Пальмира» в Украине; Сергей Семовони, директор Торгового Дома «Маяк»; Игорь Кишко, генеральный директор Украинской торговой ассоциации.

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Пресс-конференция на тему: "Опасное строительство над метро ст. "Театральная" идет полным ходом, невзирая на предписание прокуратуры города". Приглашены: народный депутат Украины Владимир Стретович; народный депутат Украины Владимир Марущенко; ген.директор, художественный руководитель Национального академического театра российской драмы им. Л.Украинки Михаил Резникович; председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр Зинченко; начальник ГУ охраны по чрезвычайным ситуациям КГГА Виталий Пшеничный.