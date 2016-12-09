Ко дню Святого Николая Нацбанк выпустит цветную монету (фото)

Национальный банк Украины с 12 декабря вводит в обращение монету из нейзильбера номиналом 5 гривень, посвященную дню Святого Николая.

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Как сообщается на сайте НБУ, тираж выпуска монеты составит 75 тысяч штук.

На аверсе монеты размещено изображение Святого Николая с радугой и игрушками, малый государственный герб Украины, год чеканки монеты, надпись «Украина» и номинал.

Над эскизом монеты работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, и также скульптор Владимир Атаманчук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины за первое полугодие 2016 года ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 - из нейзильбера. Общий тираж введенных в оборот монет в первом полугодии достиг более 396 тыс. шт.