В Украине появилась первая небанковская компания-инкассатор

14:51, 09 декабря 2016
Финансы
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Национальный банк Украины выдал компании «СІТ Секьюрити» лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Фото УНИАН

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор намерен способствовать развитию конкурентного рынка услуг по инкассации и рассматривает пакеты документов еще двух СІТ-компаний.

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«Открытие доступа компаниям Cash-in-Transit к осуществлению инкассации является неотъемлемой частью новой концепции наличного обращения, которая была принята НБУ в августе этого года. Сама суть делегированной модели организации наличного обращения сводится к передаче части функций НБУ в регионах другим участникам рынка, в том числе СІТ-компаниям», - прокомментировал директор департамента наличного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины представил банковскому сообществу новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Новая модель, используемая в таких странах, как Великобритания, Бразилия, Голландия, Финляндия и Швеция, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

По оценкам НБУ, в 2015 году доля регулятора в общем объеме операций банков по обеспечению наличными составляла всего 28%, тогда как остальные 72% приходились на межбанковский рынок, где Нацбанк не участвует.

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