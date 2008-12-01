Великобритания не пойдет в еврозону

Правительство Великобритании отвергло сегодня утверждения председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу о том, что Лондон якобы «приближается» к вступлению в зону евро и отказу от своей национальной валюты - английского фунта стерлингов, сообщает «Прайм-ТАСС».

«Позиция по евро не претерпела изменений», - говорится в заявлении официального представителя правительства.

Выступая в воскресенье по французскому радио, Баррозу заявил, что нынешний острый финансовый кризис не только продемонстрировал все преимущества евро в качестве стабильной валюты, но и создал в политическом истеблишменте Великобритании новую ситуацию, когда там начинает меняться отношение к евро и перспективам вступления Лондона в еврозону. «Я не нарушу конфиденциальность ряда разговоров, однако некоторые британские политики заявили мне, что положение в Великобритании было бы лучше, если бы страна находилась в зоне евро», - сообщил Баррозу. При этом он, однако, признал, что большинство британцев выступают против отказа от фунта стерлингов.