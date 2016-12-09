Непрозрачных все меньше: НБУ определил владельца еще одного банка

Национальный банк Украины признал прозрачной структуру собственности «Коммерческого индустриального банка», сообщается на сайте регулятора.

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«Согласовано приобретение существенного участия. Структура собственности приведена в соответствие с требованиями о ее прозрачности», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на текущий момент регулятор продолжает работу по раскрытию структуры собственности в отношении 4 банков. В том числе структура собственности двух банков - «Гефест» и «Платинум» - имеет признаки непрозрачности. Кроме того, НБУ проводит дополнительную проверку в отношении банков «Народный капитал» и «Новый».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года.

В марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков до конца первого квартала не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.