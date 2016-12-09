Нацбанк назвал причины замедления инфляции в ноябре

Текущая динамика инфляции в Украине свидетельствует, что фактическая инфляция в стране по результатам 2016 года будет близкой к значению целевого прогноза Национального банка Украины на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.

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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции по итогам ноября 2016 года.

НБУ напомнил, что в ноябре 2016 года была зафиксирована потребительская инфляция на уровне 1,8%. В годовом выражении она замедлилась до 12,1%.

«Такая динамика годовой инфляции была ожидаемой и отвечает нашему прогнозу, что предполагает рост индекса потребительских цен в 2016 году на 12%», - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что замедление годовой инфляции (по сравнению с 12,4% в октябре) произошло благодаря снижению индекса цен на сырые продукты питания более существенным темпом, чем прогнозировалось.

Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю.

В годовом выражении, к ноябрю 2015 года, инфляция в ноябре 2016 года замедлилась до 12,1% с 12,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-ноябре, потребительские цены в Украине выросли на 11,4%.