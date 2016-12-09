Харьковская область приняла бюджет на 2017 год (детали)

Харьковский областной совет утвердил бюджет области на 2017 год с доходами и расходами на уровне 8,78 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 8 декабря на сессии облсовета.

Согласно решению, доходы бюджета области на 2017 года составят 8,78 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 8,57 млрд грн, специального фонда – 205,7 млн грн, в том числе бюджета развития – 473,6 тыс. грн.

Расходы областного бюджета планируются в сумме 8,78 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 8,57 млрд грн, специального фонда – 205,7 млн грн.

Оборотный остаток бюджетных средств областного бюджета составит 90 млн грн. Резервный фонд областного бюджета на 2017 год – 85 млн грн. средства на реализацию отдельных местных (региональных) программ – 2,2 млрд грн.

По словам директора департамента финансов Харьковской облгосадминистрации Сергея Овсянникова, в бюджете на следующий год указаны базовые показатели, во время следующих сессий депутаты будут вносить изменения.