Гривня снова опустилась ниже 26 за доллар

В пятницу, 9 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,95/26,02 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3693/27,4092 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8794 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 327,24 млн долл.