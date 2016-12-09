В 2017 году Приватбанк запускает сервис быстрой онлайн-оплаты счетов в ресторанах

Как сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Дубилет на свой странице в Facebook, новый сервис будет работать с начала 2017 года.

"Такой простой и удобный сервис поможет упростить процесс расчета, убрав из него время ожидание официанта, оплату еды и бара по разным счетам, а также возню с чаевыми, которые традиционно оставляют отдельно наличными, - отметил Дубилет. - Как только счет будет оплачен через сервис, официант получит соответствующее уведомление".

Чтобы оплатить с помощью нового сервиса счет в ресторане, нужно войти в мобильное приложение "Приват24" и просканировать QR-код, который расположен на столике заведения. Далее на экране появится информация о заказе и кнопка оплаты счет с учетом чаевых в одно нажатие. Среди удобных функций нового сервиса - возможность легко разделить оплату счета на нескольких человек, если заказ в заведении сделала целая компания.