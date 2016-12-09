Инфляция в Харьковской области: что подорожало в ноябре (список)

Индекс потребительских цен в Харьковской области в ноябре 2016 г. составил 102,4%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области, передает Status Quo.

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Такой показатель индекса инфляции обусловлен повышением тарифов на отопление - в 1,3 раза, а также значительным ростом тарифов на холодную воду - на 21,7%.

На продовольственном рынке области в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились в целом на 1,2%. Так, подорожали:

огурцы - почти в полтора раза;

виноград, помидоры, перец сладкий - на 15,6-24,4%;

крупа манная, гречневая, перловая, ячневая, молоко, сметана, масло, сало, сахар, чеснок - на 3,2-10,5%;

хлеб, кондитерские изделия из муки, кондитерские изделия из сахара, рыба и продукты из рыбы, кисломолочная продукция, сыр и мягкий сыр (творог), майонез, ягоды (свежие, охлажденные, замороженные), свекла, овощи консервированные, чай - на 1,8-3,0%.

Среди непродовольственных товаров наблюдалось подорожание газа сжиженного для автомобилей - на 4,9%, обогревателей - на 3,2%.

Табачные изделия подорожали на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,2%.

Среди услуг, оказываемых населению, подорожание произошло за счет ритуальных услуг - на 22,4%, услуг кинотеатров, туристических услуг, услуг ресторанов и гостиниц - на 2,8-8,3%.

Вместе с тем, подешевели: цитрусовые (свежие, охлажденные), капуста пекинская, морковь - на 11,0-23,0%; вырезка свиная, хлопья овсяные, киви, капуста белокочанная, грибы, бобовые, кетчуп томатный, вафли, кофе растворимый - на 3,0-8,6%.

Также среди непродовольственных товаров снизились цены на одежду для женщин, мобильные телефоны, средства женской гигиены, памперсы детские - на 2,9-6,3%.