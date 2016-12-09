В Украине выросла денежная база

Объем денежной базы в Украине в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 0,8% – до 357,588 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы вырос на 21,588 млрд грн, или на 6,1%.

Объем наличности вне банков снизился на 1,2% в ноябре, но при этом вырос на 2,5% с начала года – до 289,696 млрд грн.

Денежный агрегат М3 (монетарная масса) снизился на 1% в ноябре, но при этом вырос на 5,1% с начала года - до 1,044 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.