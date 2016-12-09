НБУ подсчитал депозиты в украинских банках

Объем депозитов в украинских банках в ноябре по сравнению с октябрем, по оперативным данным, в национальной валюте снизился на 0,3% – до 408,328 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 2,1%, до 13,492 млрд долл.

Читайте такжеС начала года рост депозитов в банках составил 12 миллиардов гривень − Гонтарева

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в ноябре гривневые депозиты юридических лиц снизились на 0,8%, физических лиц – выросли на 0,3%.

Валютные депозиты юридических лиц в ноябре снизились на 4,5%, физических лиц – на 0,8%.

С начала года общий объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 4,3%, валютных в долларовом эквиваленте – на 1,4%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 6,3% в ноябре и на 18,3% с начала года – до 509,158 млрд грн, по валютным в долларовом эквиваленте – сократились на 6,3% в ноябре и на 18,9% с начала года - до 18,507 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2015 году в национальной валюте вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.