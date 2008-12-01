В Украине с сегодняшнего дня повышена минимальная зарплата
13:24, 01 декабря 2008Финансы
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605 грн. на все...
С сегодняшнего дня размер минимальной заработной платы в Украине с 545 грн. увеличен до 605 грн.
Такое изменение произошло в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».
Напомним, что в Министерстве труда и социальной политики заявляли, что после повышения уровня минимальной зарплаты соответствующее повышение выплат пройдет по всей тарифной сетке.
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