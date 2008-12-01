Правительство увеличит уставные капиталы госбанков

Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении уставных капиталов государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» за счет выпуска государственных облигаций. Это предусмотрено в постановлении Кабмина №1031 от 26 ноября 2008 года, обнародованном на сайте Верховной Рады.

«Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 2 млрд. грн. со сроком обращения семь лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5 проц. годовых и скорректировать соответствующие показатели финансирования государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в принятом 31 октября т.г. антикризисном законе предусмотрено, что государство, в лице Министерства финансов Украины, может принимать участие в капитализации банков путем приобретения акций этих финансовых учреждений в обмен на гособлигации или приобретения акций за счет госбюджета. При этом ОВГЗ подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины, в том числе за счет кредитов международных финансовых организаций, по их номинальной стоимости на протяжении пяти банковских дней со дня поступления предложения относительно их выкупа.

В постановлении правительства указывается, что уставные капиталы госбанков будут увеличены каждый на 1 млрд. грн. Так, уставный капитал "Ощадбанка" после увеличения составит 3,062 млрд. 633 тыс. гривен, "Укрэксимбанка" – 2,122 млрд. грн.

При этом, 100% акций каждого банка останутся в госсобственности.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Уставный капитал на 1 октября 2007 г. - 1,12 млрд. грн. 100% акций банка принадлежат государству.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Уставный капитал на 1 октября 2008 г. - 2,063 млрд. грн.