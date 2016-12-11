Парубий объяснил, почему Рада затягивает с бюджетом и назвал новую дату принятия главной сметы страны

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий ставит перед собой и парламентом цель принять государственный бюджет 20-23 декабря. Об этом он сообщил, находясь с визитом на Львовщине, передает ZIK.

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«Ранее я выражал амбициозную цель – принять бюджет до 8 декабря, за что меня теперь спрашивают. Но в этом году мы решили пройти всю бюджетную процедуру, как того требует закон. Впервые за последние восемь лет было полноценно пройдено первое чтение. Длиннее получилось обсуждение на уровне комитетов, поэтому на этой неделе на сессию оно не выносилось», – объяснил причину задержки с принятием бюджета спикер парламента.

По словам спикера, главный финансовый документ года подадут в сессионный зал уже на следующей пленарной неделе.

«Мы рассчитываем, что 20 декабря, во вторник, будут приняты все необходимые для его прохождения законы, а в четверг 22 декабря – я надеюсь, Рада проголосует за бюджет», - резюмировал спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Документ предусматривает повышение с 1 января минимальной заработной платы в два раза – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов, в том числе о повышении минимальной заработной платы (5130), корректировки Бюджетного и Налогового кодексов (5131 и 5132), а также о спецконфискации (5142).

6 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, который дает возможность повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату в два раза – до 3,2 тыс. грн.

Также депутаты приняли за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает ряд изменений с администрирования НДС, повышение ставок акцизов, экологического налога и рентной платы, а также ставки за пользование радиочастотными ресурсами.

Вместе с тем, 8 декабря Верховная Рада отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).