Рецессия пока наблюдается только в строительстве - ИНГ Банк

В Украине «классическая» рецессия пока наблюдается только в строительстве, однако снижение ВВП в октябре и негативные прогнозы позволяют говорить о начале рецессии во украинской экономике. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

Согласно определению, рецессией является спад ВВП на протяжении двух или более кварталов подряд. Однако, говорит эксперт, в текущих экономических условиях, в которых находится Украина, один месяц падения ВВП в октябре (на 2,1% против сентября) и неутешительные прогнозы, с которыми солидарны большинство аналитиков, относительно его падения как минимум в течение ближайших трех месяцев, позволяют говорить о рецессии в отечественной экономике.

По словам А.ПЕЧЕРИЦЫНА, в Украине уже есть один сектор в экономике, в котором наблюдается рецессия согласно классическому определению, - это строительство, которое демонстрирует падение добавочной стоимости с начала года.

В промышленности падение темпов производства на протяжении пяти месяцев (не считая результатов ноября) наблюдается в пищевой промышленности, химии, производстве кокса и нефтехимии. По мнению А.ПЕЧЕРИЦЫНА, не ожидается никаких признаков улучшения в большинстве секторов украинской экономики как минимум до середины 2009 г., учитывая негативные тренды на мировых товарных рынках, дефицит гривни в Украине, а также чрезвычайно высокую стоимость ресурсов для украинских заемщиков на внешних рынках.

Говоря о последствиях рецессии, эксперт отметил, что основное негативное влияние рецессии на население – это, в первую очередь, сокращение числа рабочих мест (т.е. рост безработицы), а также снижение доходов населения (снижение зарплат, замораживание повышений социальных выплат) и рост задержек в выплате зарплат, пенсий.

Основными инструментами борьбы с рецессией традиционно являются снижение налогов и снижение учетной ставки (учетная ставка Нацбанка на сегодня составляет 12%, правительство предлагало снизить ее до 8%, однако в НБУ заявили, что для ее снижения нет экономических предпосылок – УНИАН). Однако в украинских условиях эти инструменты могут быть малоэффективными либо невозможными, отметил эксперт. Так, уровень учетной ставки практически не влияет на денежно-кредитные ставки на отечественном банковском рынке, а бюджет является настолько социально ориентированным, что правительство не сможет пойти на сокращение налогов без значительного урезания социальных выплат, считает А.ПЕЧЕРИЦЫН.

Справка УНИАН. Где-то до середины текущего года в Украине термин «рецессия» употреблялся преимущественно применительно к состоянию экономики США и стран Европы. Отдельные эксперты упоминали о возможном косвенном влиянии рецессии в других странах на экономику Украины.

Впервые о рецессии непосредственно в Украине, а именно, в строительной отрасли, специалисты заговорили в июле с.г. Так, 16 июля Совет директоров Строительной палаты Украины направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ открытое письмо о кризисе, который сложился в строительной отрасли Украины. Строительная палата предлагала власти «…рассмотреть вопрос финансового кризиса и рецессии строительной отрасли на заседании Совета национальной безопасности и обороны и поручить Кабинету Министров Украины рассмотреть вопрос об улучшении условий деятельности строителей».

Впрочем, еще месяца три - где-то до октября, о рецессии в Украине ни эксперты, ни власть массово не упоминали. Но уже в середине осени и те, и другие все активнее начали говорить о признаках рецесии в экономике Украины.

Так, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 12 ноября, во время национального антикризисного совещания предложил пять принципов предотвращения рецессии украинской экономики.

18 ноября Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что «…будет очень хорошим результатом, если Украина закончит этот год с ростом реального результата ВВП в размере 4,5-4,8%. На следующий год - более пессимистические прогнозы: к сожалению, мы будем иметь рецессию в виде от ноля до минус двух процентов...».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании с руководителями предприятий химической отрасли 17 ноября заявила, что на сегодняшний день в Украине наблюдаются признаки рецессии химической промышленности: «…мы и в Украине уже сейчас видим определенные признаки экономической рецессии отрасли (химической)». Впрочем, уже 20 ноября премьер-министр заявила, что в Украине рецессия наблюдается пока лишь в строительной отрасли. В некоторых же других отраслях, таких как машиностроение, пищевая промышленность, отмечен лишь спад производства, говорит премьер.

Что касается оценок и прогнозов экспертов, то 13 ноября в обзоре финансовых рынков аналитики «ING Bank Ukraine» отметили, что в Украине «Рост промышленного производства с начала года снизился до 2.2% (за год) в сравнении с 5.1% (за год) за 9 месяцев 2008 г. Такого стремительного падения за месяц не наблюдалось с середины 1990-х, когда Украина переживала сильный экономический спад вследствие развала Советского Союза. Это стало первым признаком критического сокращения производства в реальном секторе, что заключает в себе высокие риски рецессии всей экономики уже в конце этого года… Мы также ожидаем начало рецессии ВВП в этом году, так как результаты четырех из семи основных секторов экономики зависят от динамики роста сталелитейного сектора… Хотя мы и предполагаем менее значительное снижение объемов промышленного производства на протяжении двух последних месяцев этого года, результаты октября заставили нас понизить свой прогноз промышленного роста до (0.0%) на весь год с нашего предыдущего прогноза 2.1%. Согласно нашим оценкам также будет наблюдаться незначительная рецессия ВВП в 4 кв. 2008 г. и мы понижаем наш прогноз роста ВВП до 4.9% с нашего предыдущего прогноза 5.8% », - подчеркивается в сообщении банка.

В последней декаде ноября аналитик « Эрсте Банка » Марьян ЗАБЛОЦКИЙ высказал мнение, что 2009 год Украина начнет в состоянии рецессии и уровень падения ВВП прежде всего будет зависеть от состояния металлургических рынков.

И наконец, в последнем ноябрьском номере еженедельника « Зеркало недели » вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Шигео КАТЦУ высказал мнение, что в настоящий момент Украина вступила в фазу рецессии и должна расплачиваться за непоследовательную макроэкономическую политику последних лет.