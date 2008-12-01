Ющенко обещает НБУ жесткие меры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал руководству Национального банка Украины несколько дней для стабилизации курсовой политики, иначе обещает принять жесткие решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что Президент не доволен действиями руководства Национального банка по стабилизации курсовой политики.

По его мнению, обесценивание гривни лишь частично объясняется психологическим аспектом в результате ажиотажного спроса на валюту.

Основной причиной курсовой нестабильности В.ЮЩЕНКО считает масштабные валютные спекуляции и операции фиктивного импорта.

«Президент Украины дает руководству Национального банка несколько дней для стабилизации курсовой политики. В случае заострения негативных тенденций глава государства вынужден будет принимать жесткие решения», - сказала она.