Физлицо приобрело 16,4% акций Винницкого ЛВЗ

Физическое лицо приобрело 16,4% акций Винницкого ликероводочного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении завода.

Таким образом, согласно сообщению, вышеуказанное физлицо стало владельцем 76,778% акций ЛВЗ.

Физлицо, продавшеео свой пакет акций, больше не является акционером завода.

Пакет акций винницкой компании ЧП "Власта плюс" не изменился и составляет 22,3% акций завода.

Как сообщал УНИАН, 2007 год Винницкий ЛВЗ закончил с убытком 2,3 млн. грн., уменьшив чистый доход на 5,24%, или на 0,329 млн. грн. - до 5,948 млн. грн. по сравнению с 2006 годом.

Справка УНИАН. ЗАО "Винницкий ликеро-водочный завод" основан в 2000 году на базе государственного предприятия "Винницкий ликеро-водочный завод".

Предприятие производит ликеро-водочную продукцию под торговой маркой "Сотка". Ассортимент продукции завода состоит из 12 наименований.

Больше 10% своей продукции завод экспортирует в Болгарию, Молдову и Эквадор.