Замедление роста экспорта продолжится до конца года - Foyil

До конца 2008 года можно ожидать дальнейшего замедления роста экспорта, учитывая незначительный объем продаж стали и удобрений, а также снижение продаж зерновых и масличных культур, считают аналитики инвестиционной компании Foyil Securities.

В то же время, по их прогнозам, замедление роста импорта до конца года будет происходить, среди прочего, из-за продолжающегося снижения курса гривни. В настоящий момент аналитики сохраняют прогноз дефицита торгового баланса на уровне 18,7 млрд. долларов (10,3% ВВП), а прогноз дефицита текущего счета – 11,0 млрд. долларов (6,1% ВВП).

«В условиях текущего финансового кризиса продолжают сокращаться объемы экспорта и импорта. Рост экспорта в октябре замедлился до 30,5% по сравнению с 66,2% в сентябре, в то время как рост импорта в прошлом месяце замедлился до 27% против 66%-ого роста в сентябре. Учитывая низкий мировой спрос на сталь и удобрения, которые являются основными компонентами украинского экспорта, поддержанию темпов роста экспорта способствовал сельскохозяйственный сектор.

Сельхозпродукция составила половину объема экспорта в октябре (+76,4% в январе-октябре 2008 г.)», - отметил аналитик Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

Напомним, по предварительным данным Национального банка, в октябре 2008 г. отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины выросло на 1,9 млрд. долларов, в результате чего дефицит текущего счета за 10 месяцев составил 10,5 млрд. долларов (6,5% ВВП). В прошлом месяце экспорт сократился по сравнению с сентябрем на 1 млрд. долларов, тогда как импорт - на 642 млн. долларов, что обусловило увеличение дефицита товарного баланса в январе-октябре до 14 млрд. долларов.

За 10 месяцев текущего года общий объем экспорта достиг 59,9 млрд. долларов, что на 48% больше, чем в январе-октябре 2007 г., в то время как импорт вырос на 53,5% до 73,8 млрд. долларов. Рост импорта происходил главным образом благодаря ввозу в Украину продукции машиностроения (32% общего роста), минеральных продуктов (31,4%) и продукции химической отрасли (13,1%).